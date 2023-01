Palermo-Bari 1-0, Marconi porta in vantaggio i rosanero LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e biancorossi

4' DI LETTURA

PALERMO – Pioggia e vento gelido accompagnano il calcio d’inizio della ventunesima giornata del campionato di Serie B nel capoluogo siciliano. Allo stadio “Renzo Barbera” il Palermo affronta il Bari nella prima gara casalinga del 2023. Una sfida importante e molto sentita ma che, causa maltempo, non avrà il pubblico dalle grandi occasioni, seppur diversi tifosi rosanero hanno comunque deciso di raggiungere l’impianto sportivo di viale del Fante.

Il club pugliese si appresta al match contro i siciliani reduce dal poker calato ai danni del Parma e dal quarto posto in classifica. La compagine guidata da Eugenio Corini punta al settimo risultato utile consecutivo dopo il 3-3 ottenuto in extremis al “Curi” di Perugia. Il club rosanero, posizionato a metà della graduatoria, vuole aumentare il distacco dalla zona playout distante tre punti. Il Bari, invece, punta a posizioni di vertice nella classifica di Serie B.

Scelte obbligate per il tecnico di Bagnolo Mella, che nel suo 3-5-2 ha dovuto fare a meno di Stulac e Gomes assenti per infortunio. Il Palermo, però, porta subito in panchina Gennaro Tutino, fresco di firma con i rosanero di pochi giorni fa. Il posto in cabina di regia spetta a Samuele Damiani, affiancato da Segre e Saric. Brunori è in coppia d’attacco con Di Mariano e sulle corsie ci sono Sala e Valente. Trio difensivo composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi; tra i pali il solito Pigliacelli.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle 20.30. Le squadre entrano sul terreno di gioco, il Palermo attacca da destra verso sinistra in maglia rosa e pantaloncini neri mentre la squadra ospite batte il primo pallone del match in completo bianco e blu. L’arbitro fischia, comincia il match del “Barbera”. Dopo 10 minuti dal fischio iniziale, le due compagini si studiano ma il pallino del gioco sembra averlo tra i piedi il club rosanero. Il Palermo gestisce il pallone bene e cerca di far male agli avversari con alcune giocate in verticale, il Bari intanto aspetta e prova a colpire in contropiede. I padroni di casa spesso vanno anche in pressing alto per rubare il pallone alla squadra di mister Mignani. La gara, intanto, a metà del primo tempo, è condizionata anche dal forte vento che devia i movimenti del pallone.

Al 36′, Valente batte un corner e la sfera arriva sui piedi di Brunori sul palo lontano: il numero 9 dei rosanero ferma il pallone e calcia ma trova la pronta risposta di Caprile. Cinque minuti dopo ci prova ancora Brunori che palla al piede punta Dovral e prova la conclusione con il mancino che finisce alta. Al 43′ risponde il Bari con Ceter che tenta di anticipare Marconi nell’area di rigore rosanero sfiorando il palo alla sinistra di Pigliacelli. Subito dopo altra incursione pericolosa di Sala, con Saric che arriva alla conclusione dal limite dell’area murata da un difensore avversario. Senza minuti di recupero, il primo tempo della gara termina 0-0.

SECONDO TEMPO

Prima della ripresa il Bari sostituisce Ceter con Salcedo. Primo pallone per i padroni di casa, al via il secondo tempo al “Barbera”. Al 55′ tentativo di conclusione da fuori area per Salcedo, Pigliacelli para senza difficoltà. Un minuto dopo ci prova anche Cheddira, ma ancora l’estremo difensore dei rosanero controlla la sfera. Al 59′ Cheddira scappa in verticale e supera Nedelcearu in velocità, ma a tu per tu con Pigliacelli la sua conclusione viene murata dal portiere dei rosanero. Minuto 64, Corini manda in campo Broh che prende il posto di Damiani. Risponde mister Mignani con Pucino e Mallamo che vanno a sostituire Maita e Dorval. Esordio al “Barbera” per Tutino che al minuto 73 prende il posto di Valente. Tra un tentativo di azione offensiva e l’altra, arriva l’ennesima sostituzione con Folorunsho che lascia il campo per Botta.

Il Palermo passa in vantaggio! Calcio di punizione da metà campo avversaria, il pallone arriva nell’area di rigore dei pugliesi e dopo una mischia Ivan Marconi trova la zampata vincente. È 1-0 per la squadra di Corini. Mignani, dopo il gol, manda subito in campo Antenucci al posto di Maiello.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani (dal 64′ Broh), 28 Saric, 30 Valente (dal 73′ Tutino), 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

BARI: 18 Caprile, 4 Maita (dal 66′ Pucino), 6 Di Cesare (cap.), 11 Cheddira, 17 Maiello (dall’84’ Antenucci), 23 Vicari, 27 Mazzotta, 30 Ceter (dal 46′ Salcedo), 80 Benedetti, 90 Folorunsho (dal 78′ Botta), 93 Dorval (dal 66′ Mallamo). A disposizione: 1 Frattali, 22 Polverino, 7 Antenucci, 10 Botta, 14 Salcedo, 20 Terranova, 21 Zuzek, 25 Pucino, 31 Ricci, 33 Lops, 63 Bellomo, 99 Mallamo. Allenatore: Mignani.

Arbitro: Massimi (Termoli). Assistenti: Moro (Schio) – Ceccon (Lovere). Quarto Ufficiale: Paride Tremolada (Monza). VAR: Aureliano (Bologna). AVAR: Perenzoni (Rovereto).

MARCATORI: Marconi (83′).

NOTE: Ammoniti: Maita, Damiani, Saric, Mazzotta.