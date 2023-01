Palermo-Bari, le probabili formazioni della sfida del “Barbera”

Con le assenze di Gomes e Stulac, il posto in cabina di regia lo prende Damiani

2' DI LETTURA

PALERMO – La compagine rosanero guidata dal tecnico Eugenio Corini affronta il Bari in occasione della ventunesima giornata del campionato di Serie B. Per il Palermo è la prima in casa allo stadio “Renzo Barbera” nel 2023 e sarà anche la prima gara davanti ai tifosi rosanero nell’impianto sportivo di viale del Fante per Renzo Orihuela e Gennaro Tutino. In una sfida non banale, i due nuovi acquisti del club del City Group avranno la possibilità di vivere da protagonisti una partita casalinga con la maglia del Palermo.

Reduce dal pareggio contro il Perugia per 3-3, i rosanero sono alla ricerca del settimo risultato utile consecutivo. Alla gara contro la squadra di mister Michele Mignani, i siciliani arrivano con 25 punti ottenuti e dalla dodicesima posizione in classifica. Una zona della graduatoria cortissima, distante appena 3 punti dalla zona playout e altrettanti dalla zona playoff. Il Bari, invece, vuole proseguire il suo percorso alla ricerca delle posizioni di vertice della Serie B e si appresta al match di Palermo con 33 punti e al quarto posto in classifica. Con il poker calato ai danni del Parma nella giornata precedente, i Galletti si trovano in un ottimo momento di forma nonostante la sconfitta contro il Genoa nella gara del 26 dicembre. L’ultimo ko per loro, prima della gara contro i rossoblù, risaliva al 22 di ottobre in Frosinone-Bari 1-0.

E i punti di forza del club pugliese l’allenatore di Bangolo Mella li conosce bene: “Faccio i miei complimenti a Mignani per il lavoro che sta svolgendo, stanno facendo un campionato importante – ammette Corini nella consueta conferenza stampa pre partita -. Il Bari offensivamente ha soluzioni importanti, abbina qualità tecnica alla forza fisica e all’attacco alla profondità. Sarà una partita complicata, la classifica certifica il valore di un avversario con un’identità forte costruita dalla promozione della passata stagione. Sappiamo di dover dare qualcosa un più del normale per trovare risultato”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista del match contro il Bari, i rosanero devono fare a meno di Leo Stulac e Claudio Gomes. I due centrocampisti sono fermi ai box per dei problemi fisici. La squadra di Corini, inoltre, tra cessioni e infortuni, si presenta all’incontro con 16 giocatori di movimento. Non tantissimi i dubbi, dunque, nello schieramento della formazione iniziale per l’allenatore del Palermo. Davanti a Pigliacelli tra i pali, nella difesa a 3 dei rosa ci saranno Marconi, Nedelcearu e Mateju. Il posto in cabina di regia sulla mediana lo prende Samuele Damiani, affianco da Segre e Saric. Sulle corsie agiranno Sala e Valente, a supporto del duo offensivo composto da Brunori e Di Mariano.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Marconi, Nedelcearu, Mateju; Sala; Segre, Damiani, Saric, Valente; Di Mariano, Brunori.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Mazzotta, Vicari, Di Cesare, Dorval; Benedetti, Maiello, Maita; Folorunsho; Ceter, Cheddira.