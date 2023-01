Palermo-Bari, Marconi: “Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto”

"Vi racconto il gol e il momento dell'esultanza"

1' DI LETTURA

PALERMO – Ivan Marconi, difensore del Palermo, ha deciso la gara contro il Bari allo stadio “Renzo Barbera”. Dopo l’incontro, l’autore del gol valso i tre punti ai rosanero è intervenuto in conferenza stampa: “Il gol è arrivato in maniera molto fortunosa. L’ho lisciata di sinistro, Tutino ha provato la sforbiciata e la palla è rimasta lì quindi ho calciato ed è entrata. La partita mi è piaciuta molto a livello caratteriale. Il Bari è una squadra di tutto rispetto, con attaccanti molto forti. Siamo stati molto bravi nel complesso a contenere la situazione. La mia esultanza è figlia del momento, a differenza di settimana scorsa che è stata più grintosa, oggi è stata più allegra. Sapevo che sugli spalti c’era mia moglie quindi sono andato lì sotto per questo. Mi piace condividere questi momenti. Vedo come si allenano i miei compagni e faccio due nomi come Soleri e Massolo, si allenano alla grande e sono anche dei miei grandi amici. Volevo esultare con loro e con mia moglie. Quando non si prendono gol è merito della fase difensiva, che parte comunque dagli attaccanti. Oggi sulle seconde palle eravamo più presenti, forse ci è servito lo schiaffo preso al ‘Curi’. Se parliamo del pubblico mi vengono quasi gli occhi lucidi, so cosa abbiamo passato l’anno scorso e cosa può darci il nostro. Spero di dare ai palermitani quello che desiderano, va fatto un applauso alle persone che erano allo stadio a sostenerci nonostante il meteo avverso. Sappiamo quanto è importante la loro spinta”.