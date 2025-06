Beneficenza e cultura: soldi pubblici per “garantire una serie di persone”

Le manovre attorno agli eventi e le intercettazioni

PALERMO – Le iniziative erano lodevoli. Eventi di beneficienza, spettacoli per bambini disagiati, appuntamenti culturali e incontri di sensibilizzazione su temi drammatici come la violenza contro le donne. Sono i traccheggi – presunti tali fino a prova contraria – descritti dalla guardia di finanza che stonano parecchio.

Le intercettazioni raccontano sicuramente le frenetiche manovre attorno ai finanziamenti della Regione e della Presidenza dell’Ars. La Procura di Palermo ipotizza che gli indagati abbiano oltrepassato i confini della liceità trasformando gli eventi sponsorizzati con soldi pubblici in occasioni di guadagno.

“Voglio avere un tornaconto”

“Io l’operazione la faccio ma io voglio avere un tornaconto perché non sono un bancomat”: sono le parole che Marianna Amato (si occupa di marketing per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e di altre consulenze nel settore della comunicazione) attribuiva a Marcella Cannariato, vice presidente della Fondazione Dragotto, da anni in prima linea nell’organizzazione di eventi.

“I soldi non sono per la tua bella faccia”

Cannariato non avrebbe voluto anticipare i soldi per assegnare incarichi vari nell’ambito di un progetto sapendo di dovere aspettare i lunghi tempi della burocrazia per incassare. Marianna Amato aveva qualcosa da ridire sul punto. Manifestando la sua contrarietà sembrerebbe svelare il meccanismo chiave dell’intera indagine: “Se io so che arrivano questi soldi e sono stati destinati a te non è che sono stati destinati a te per la tua bella faccia… sono stati destinati a te perché tu devi comunque garantire una serie di situazioni e di persone che devono lavorare e portare a casa qualcosa… lei dice io almeno quindici mila li devo guadagnare”.

“L’attività ci può rendere dal 20 al 25 per cento”

Ancora più esplicito sarebbe stato Pippo Martino, capo di gabinetto dell’assessore regionale Elvira Amata, parlando con Cannariato dell’iniziativa “Magico Natale”, una di quelle finite sotto inchiesta. “Noi abbiamo 100 mila euro finanziati a fondo perduto… se noi mettiamo a punto tutta la macchina l’attività ci può rendere dal 20 al 25 per cento – diceva – ed è un evento di due giorni mica una cosa dell’altro mondo… l’unica cosa che voglio capire e chi sono gli attori che devono fare le fatture… questa fattura che riguarderà noi chi materialmente la deve corrispondere perché uno di questi signori fornitori ci dovrà riconoscere un ammontare pari al 30%, capito?”.

Ciò che contava era organizzare un evento e inserirlo nel libro paga della Regione. Che funzionasse o meno sarebbe stato un dettaglio secondario. Ad esempio il “Magico Natale” del 2023 al teatro Politeama di Palermo era stato pensato per i bambini disagiati ed invece, così diceva Cannariato, “sono arrivarti quelli del Convitto che non sono certamente quelli delle periferie”. “Che avevano felpe da 300 euro”, aggiungeva una donna. Altro che coinvolgimento dei bambini disagiati, era stato un flop.

Galvagno intercettato

Durante un incontro a casa Galvagno, l’8 luglio 2024, Marianna Amato – annota la finanza – “afferma che vorrebbe farsi corrispondere delle somme, a titolo di consulenze, dalle società che lei aiuterebbe ad ottenere i contributi pubblici sfruttando proprio il suo rapporto preferenziale con Galvagno, al quale chiede esplicitamente una mano”.

Amato pensava di non organizzare più eventi in prima persona, ma di proporsi alle società come consulente: “Si fa prendere un tot ad un’associazione e poi gli si chiede la consulenza, magari mi dai una mano per far sì che questo supporto ci sia… economico finanziario”, diceva confermando quanto fosse decisivo il ruolo del presidente dell’Ars.

“Non capite l’importanza della cultura”, disse la donna. Galvagno si lasciò andare ad un commento: “L’importanza di cosa? Nascondete il business dietro la parola cultura. Questa è la verità”.