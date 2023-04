Palermo-Benevento, le pagelle: Bene Pigliacelli e Sala, mediana flop

I voti dei rosanero al termine del match contro gli uomini di Agostinelli

PALERMO – Il Palermo continua a fallire l’appuntamento con la vittoria. Dopo la sconfitta del “Penzo” contro il Venezia soltanto un pari, tra le mura amiche del “Renzo Barbera”, contro il Benevento fanalino di coda del torneo. Alla rete di Sala ad inizio match ha risposto, sempre nel primo tempo, Farias per il risultato finale di 1-1.

I VOTI DEI ROSA

PIGLIACELLI: Dopo l’errore contro il Venezia l’estremo difensore rosanero si riscatta con una prestazione di livello. Non compie tanti interventi ma la parata a mano aperta sul colpo di testa di Acampora è davvero prodigiosa e permette ai rosa di tenere in piedi la gara. VOTO: 7

MATEJU: Si perde completamente Farias in occasione del pari di Farias, nel resto della gara compie un paio di interventi difensivi efficaci ma è molto lento e impreciso nel giocare palla ai compagni. VOTO: 5,5

NEDELCEARU: Non mostra la stessa solidità vista nella fase centrale del campionato ma, nel complesso, non compie grosse sbavature e si rende protagonista di una gara sufficiente. VOTO: 6

MARCONI: Gara solida e attenta per il centrale ex Monza, non deve compiere interventi prodigiosi ma difende con ordine la sua zona di campo VOTO: 6

VALENTE: Nel primo tempo è sicuramente tra i più propositivi, il Palermo gioca prevalentemente sulla sua corsia e sforna tanti assist fornendo l’assist a Sala per il vantaggio rosanero. Cala vistosamente nella ripresa, non riuscendo più ad incidere come nella prima frazione di gara. VOTO: 6

SARIC: Gioca nel complesso un buon primo tempo, con qualche bella iniziativa palla al piede e un paio di tentativi di conclusione dalla distanza. Esce all’intervallo per noie fisiche che gli impediscono di continuare la gara ma risulta il migliore della mediana rosanero. VOTO: 6

dal 45’ s.t. BROH: Garantisce maggiore dinamismo al centrocampo rosanero, compiendo qualche interessante sgroppata in avanti. All’ultimo minuto di gara segna il gol che potrebbe regalare la vittoria ai rosa ma l’arbitro annulla dopo il consulto del VAR. VOTO: 6

GOMES: Ancora una volta il centrocampista francese non riesce ad imprimere un’impronta significativa alla gara. Probabilmente non al top sul piano atletico, corre tanto ma non incide e talvolta si ritrova leggermente fuori posizione lasciando spazi pericolosi agli avversari. VOTO: 5,5

dal 67’ SEGRE: Non entra bene nel match, il suo ingresso in campo infatti non produce effetti particolari e nel finale fallisce una clamorosa occasione per portare i rosa in vantaggio, aggravata da un dubbio tocco di mano che porta all’annullamento del successivo gol di Broh. VOTO: 5,5

VERRE: Continua il momento di forma non ottimale del centrocampista ex Sampdoria. Non riesce ad illuminare e ad imprimere la marcia in più che ci si aspetta da un giocatore del suo valore tecnico, esce difatti all’intervallo a conferma di una prova decisamente sottotono. VOTO: 5,5

dal 45’ s.t. DAMIANI: Prende il posto di Gomes in cabina di regia e prova a dare maggiore ordine ad un centrocampo un po’ spento, non demerita ma il suo ingresso in campo non cambia più di tanto l’inerzia del match. VOTO: 5,5

SALA: Si riprende il posto da titolare e ha il merito di trovare il gol che apre le marcature, cala alla distanza ma sforna una gara sicuramente positiva. VOTO: 6,5

TUTINO: Sicuramente non una gara da ricordare per l’attaccante ex Parma, al ritorno da titolare dopo una serie di gare nelle quali gli è stato preferito Soleri. Riceve poco il pallone e rimane spesso avulso dal gioco, non incidendo neanche quando si ritrova il pallone tra i piedi. VOTO: 5,5

dal 67’ SOLERI: Questa volta l’ingresso dalla panchina dell’attaccante rosanero non produce gli effetti sperati. Rimane piuttosto avulso dal gioco, non riuscendo difetto ad entrare in partita. VOTO: 5,5

BRUNORI: Come un vero capitano è l’ultimo a mollare, anche quando non compie una partita particolarmente esaltante. Fatica a trovare spazi, ogni tanto tenta la giocata ma non va mai veramente vicino al gol. Sufficienza per l’impegno e per averci quantomeno provato. VOTO: 6

dal 90’ VIDO S.V.

CORINI: La sensazione che emerge dalla gara del “Barbera” è che questo Palermo abbia già concluso la propria stagione. Contro il fanalino di coda del torneo, la compagine rosanero passa in vantaggio ma non riesce a mantenerlo complice l’ennesimo errore difensivo di questa ultima fase di torneo. Nella ripresa i tentativi, nonostante i cambi nel complesso giusti, sono davvero troppo timidi per far pensare ad una squadra vogliosa di vincere, chiudendo con l’ennesimo pareggio del proprio campionato. VOTO: 5,5