Promozione valida per un mese

PALERMO – Biglietti per gli autobus e i tram a 50 centesimi, invece di 1,40 euro. È quanto prevede l’iniziativa annunciata dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi di natale. L’iniziativa prenderà il via l’8 dicembre e terminerà l’8 gennaio, ma sarà valida solo per gli utenti che acquisteranno i biglietti tramite l’app ‘MobilitaPalermo’ e non a bordo dei mezzi pubblici o nei gabbiotti sparsi per la città.

Amat: “Meno traffico automobilistico”

“La nostra iniziativa avrà durata un mese e sarà valida acquistando i biglietti tramite app – ha spiegato Giuseppe Mistretta, presidente della municipalizzata Amat -. Servirà per far decongestionare il traffico durante le festività natalizie, invogliare all’utilizzo dei mezzi pubblici, diminuire lo smog, ma anche promuovere l’app per l’acquisto dei biglietti”.

