Palermo, black-out all’assessorato alla Salute: 36 ore per riparare il guasto

Attivato un gruppo elettrogeno

1' DI LETTURA

PALERMO – Serviranno almeno 36 ore per risolvere il guasto che ha causato il black-out all’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, a Palermo, in piazza Ottavio Ziino. “Servirà un pezzo di ricambio dell’impianto elettrico che arriverà da Catania”, riferiscono fonti dell’assessorato. Il guasto ha fatto saltare la corrente rendendo, di fatto, inaccessibili i locali dove non c’è luce né acqua.

Tecnici al lavoro

L’ingresso dei dipendenti dell’assessorato è slittato ma nel frattempo una squadra di tecnici è al lavoro. Intervenuta la Protezione civile con un gruppo elettrogeno d’emergenza che sta garantendo il minimo per le attività dell’assessorato, dove comunque la normalità potrà tornare non prima di martedì poemriggio.