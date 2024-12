Palermo, blitz antidroga con 25 arresti da Falsomiele alla Guadagna – Video

L'operazione della squadra mobile

PALERMO – Blitz antidroga con 25 arresti della polizia a Palermo. Smantellate due organizzazioni criminali nei quartieri di Villagrazia, Falsomiele e Guadagna. L’operazione ha visto impiegati un centinaio di agenti. Ventitrè persone sono finite in carcere, due agli arresti domiciliari.

Le indagini sono state condotte dagli uomini della squadra mobile del capoluogo in un’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L’organizzazione operativa nel quartiere Guadagna <veva anche ramificazioni in Lombardia e in Emilia Romagna, da cui venivano acquisite le partite di droga destinate allo spaccio.

Il gruppo criminale del quartiere Villagrazia-Falsomiele poteva contare, invece, su una rete di contatti con fornitori in Calabria. Il traffico di droga si sarebbe esteso anche alla provincia di Trapani. Nel corso dell’attività investigativa sono state sequestrate 200 chili di diverse qualità di droga, cinque pistole e diverse munizioni, con l’arresto in flagranza di otto persone.