Palermo, bloccato in bici con la cocaina a Ballarò: arrestato un 41enne

L'operazione dei Falchi della polizia

PALERMO – La polizia ha arrestato un palermitano di 41 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un equipaggio dei falchi in transito nel quartiere “Ballarò”, ha incrociato in corso Tukory, a bordo di bicicletta a pedalata assistita un uomo.

L’indagato è stato trovato in possesso di un involucro in plastica trasparente con circa 55 grammi. In casa sono stati trovati altri tre involucri sempre di cocaina per circa 3 grammi e 500 euro. L’arresto è stato convalidato dal gip.