Palermo-Brescia 2-0: rosa avanti dopo i primi 45′ – LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e le rondinelle

PALERMO – La compagine guidata da Eugenio Corini vuole staccare il pass per i play-off di Serie B e all’ultima giornata di campionato affronta il Brescia allo stadio “Renzo Barbera”. Le Rondinelle di mister Gastaldello, però, non posso permettersi di uscire sconfitti dall’impianto sportivo di viale del Fante perché rischierebbero la retrocessione in Serie C. Il match dunque si preannuncia avvincente negli ultimi novanta minuti della serie cadetta.

Anche per questo motivo i tifosi del Palermo hanno risposto presente e hanno riempito lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo. Sono più di 32 mila gli spettatori presenti nell’impianto sportivo di viale del Fante e il loro calore darà la spinta a Brunori e compagni per cercare di centrare l’obiettivo.

Il tecnico di Bagnolo Mella schiera il suo solito 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali e Mateju, Nedelcearu e Bettella nel reparto arretrato. In cabina di regia c’è Gomes, affiancato da Segre e Verre, mentre sulle corsie laterali scendono in campo dal primo minuto Buttaro e Sala. Coppia d’attacco, infine, composta da Brunori e Tutino.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 20.30. Le squadre entrano in campo nella bolgia del “Barbera” e poco dopo viene rispettato un minuto di silenzio per le vittime del maltempo in Emilia-Romagna. In seguito ai soliti saluti di rito il primo pallone viene affidato alla squadra ospite, che attacca da sinistra verso destra in completo bianco; i padroni di casa invece sono in maglia rosa e pantaloncino nero. Il direttore di gara fischia, inizia il match Palermo-Brescia. l rosanero vanno subito in vantaggio! Palla recuperata a metà campo da Segre che scambia con Tutino. Il numero 7 vede in mezzo Brunori che controlla la sfera, supera il difensore avversario e insacca la sua conclusione sotto l’incrocio. La squadra di Corini è in vantaggio al quarto minuto di gioco.

Nei minuti a seguire i ritmi si regolarizzano dopo una partenza sprint da parte del Palermo. Le due squadre si studiano nonostante il vantaggio immediato firmato da Brunori. Al 16′ un cross di Buttaro si trasforma quasi in un tiro indirizzato in porta, Andrenacci quindi deve mandare in calcio d’angolo; nulla di fatto sugli sviluppi del corner. Al 23′ Aye prova a rendersi pericoloso per il Brescia con una conclusione che non finisce lontana dalla porta di Pigliacelli. Palermo ancora in gol! Al minuto 41 i rosanero sono bravi a recuperare la sfera e a ripartire velocemente con Brunori che defilato sulla destra guadagna metri e trova in area di rigore Tutino: assist ricambiato e raddoppio del numero 7 con una incursione perfetta. Al minuto 45′ vengono segnalati quattro minuti di recupero. Quasi allo scadere, viene annullato il tris del Palermo, sempre firmato da Tutino, per una posizione irregolare. Il primo tempo di Palermo-Brescia termina 2-0.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 26 Verre, 37 Mateju, 48 Bettella. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 14 Broh, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio. Allenatore: Corini.



BRESCIA: 1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 9 Rodriguez, 11 Aye, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Oliveira, Labojko, 23 Bjorkengren, 25 Bisoli (C.). A disposizione: 12 Lezzerini, 4 Adorni, 5 van de Looi, 8 Ndoj, 20 Niemeijer, 24 Bianchi, 29 Litkowski, 31 Scavone, 33 Muca. Allenatore: Gastaldello.

Arbitro: Maresca. IV Ufficiale: Monaldi. Assistenti: Giallatini – Preti. VAR: Ghersini. AVAR: Tolfo

MARCATORI: Brunori (4′), Tutino (41′).

NOTE: