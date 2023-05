Palermo-Brescia: superato il record di spettatori al “Barbera”

Mancano poco più di 24 ore al match è già è stato superato il record di Palermo-Frosinone

PALERMO – Quando mancano poco più di 24 ore al match tra Palermo e Brescia, è già stato battuto il record stagionale di spettatori presenti al “Barbera”. In occasione della sfida in programma venerdì 19 maggio alle ore 20:30, infatti, i titoli emessi in maniera complessiva sono già più di 28.000. La cifra “da superare” era di 27.846, ovvero il numero di tifosi presenti in occasione di Palermo-Frosinone. L’ultimo atto della regular season di Serie B si preannuncia già caldissimo e la tifoseria palermitana è pronta a rendere il “Barbera” una bolgia.