Palermo, 90′ di fuoco: contro il Brescia il “Barbera” punta a riempirsi

La compagine rosanero si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di regular season

2' DI LETTURA

PALERMO – La compagine rosanero si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di regular season. Alla 38ª giornata del campionato di Serie B, il Palermo affronta il Brescia allo stadio “Renzo Barbera”. Una sfida che si preannuncia bollente, per le motivazioni che entrambe le squadre hanno nell’ottenere i tre punti. Gli ospiti, infatti, al diciassettesimo posto in classifica, si giocano la salvezza nel campionato cadetto con la possibilità di mantenere la permanenza in Serie B tramite i play-out. Le Rondinelle sono distanti un punto dal Cosenza (40) che è sedicesimo, ma allo stesso tempo sono “inseguiti” dal Perugia che vuole uscire dalla zona retrocessione ed è a 36 lunghezze in graduatoria. Per la squadra di Gastaldello una sconfitta nel capoluogo siciliano significherebbe quasi sicuramente retrocessione.

I rosanero di mister Corini, invece, con la vittoria ai danni della SPAL hanno riagguantato la zona play-off della classifica di Serie B e nonostante la sconfitta dell’ultima giornata contro il Cagliari, possono ancora dire la loro nella corsa verso gli spareggi promozione. Anche per il Palermo, ovviamente, l’imperativo è vincere per poter sognare di raggiungere l’obiettivo aggiornato nel corso della stagione (dopo essersi matematicamente salvati). Il club di viale del Fante occupa l’ottava posizione della classifica con 48 punti, l’ultima disponibile per accedere ai play-off. Le inseguitrici non mancano nemmeno ai rosa, con Pisa, Reggina, Ascoli e Como che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote a Brunori e compagni. Rispettivamente, le prime tre squadre hanno soltanto un punto in meno delle siciliane, mentre il club lombardo è a quota 46.

“IL ‘BARBERA’ UNA BOLGIA”

L’impianto sportivo di viale del Fante, in vista del match in programma venerdì 19 maggio a partire dalle 20:30, si prepara ad ospitare un importante numero di tifosi rosanero. Fino al tardo pomeriggio di lunedì 15 maggio, erano già previsti 19.500 sostenitori del Palermo. Escluso il numero di abbonati, rimangono già circa 8 mila i biglietti venduti per la sfida contro il Brescia. L’ambiziosa piazza di Palermo è reduce dalla vittoria dei play-off di Serie C dello scorso anno e proprio da quel ricordo arriva l’invito del capitano dei rosanero Matteo Brunori.

“Adesso ci aspetta una finale, il ‘Barbera’ deve essere una bolgia come è stato sempre, specialmente l’anno scorso. C’era veramente tanta gente che ci ha dato quella spinta per raggiungere un traguardo che noi tutti volevamo – ha ammesso il numero 9 del Palermo -. Ad oggi serve quello stadio là, quella gente che ti spinge oltre. So benissimo quanto può essere determinante il pubblico in queste partite, soprattutto quando c’è molta tensione, arrivi al campo e vedi la tua gente, i tuoi colori”. E il pubblico palermitano, probabilmente, si farà sentire.