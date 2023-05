Record stagionale, per Palermo-Brescia il ‘Barbera’ vuole superarsi

I tifosi del Palermo cercheranno di fare sentire il loro calore come sempre fatto fino a ora

PALERMO – Il Palermo prosegue il suo percorso di preparazione con una seduta di allenamento allo stadio “Renzo Barbera” in vista della sfida contro il Brescia. Venerdì 19 maggio, infatti, i rosanero ospiteranno proprio nell’impianto sportivo di viale del Fante le Rondinelle e a partire dalle 20:30 le due squadre si daranno battaglia per portare i casa i rispettivi obiettivi.

I padroni di casa, nell’ultima gara di regular season, puntano a mantenere la loro posizione in classifica per raggiungere i play-off così da poter giocare gli spareggi per la promozione in Serie A. La squadra ospite, invece, non può rischiare di uscire sconfitta dal “Barbera” perché una debacle nel capoluogo siciliano potrebbe significare retrocessione in Serie C.

I tifosi del Palermo, per questo motivo, cercheranno di fare sentire il loro calore come sempre fatto fino a questo momento, sia in casa che in trasferta. Per l’ultima giornata di campionato, però, il club rosanero punta a superare l’attuale record di presenze stagionali allo stadio raggiunto con il Frosinone (27.846 spettatori). Tra promozioni e classiche modalità di acquisto del biglietto, fino alla giornata di mercoledì 17 maggio il numero di spettatori presenti per il match di venerdì sera è già di 24.000 tifosi circa. Ancora pochi biglietti e il “Barbera” sarà per l’ennesima volta una bolgia.