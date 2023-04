Palermo, Broh: “Vedere sfumare la vittoria è stata una bella botta”

Il centrocampista rosanero, ai microfoni del club, ha parlato del pari contro il Benevento e della prossima sfida contro il Como

PALERMO – Parola a Jeremie Broh. Il centrocampista rosanero, ai microfoni dei canali ufficiali del Palermo, ha parlato del pari casalingo in casa del Benevento con il grande rammarico del gol segnato allo scadere e poi annullato dal VAR:

“La partita di sabato contro il Benevento ci ha dato un bel dispiacere perché ci abbiamo provato fino alla fine, vederla sfumare all’ultimo minuto è stata una bella botta. Come ha detto il mister c’è stata poca lucidità, si vedeva che avevamo la voglia di vincerla subito e quando c’è questa foga capita di essere poco lucidi”.

“Non commento gli episodi arbitrali – ha continuato Broh in merito al gol annullato – posso dire che per me è stato un dispiacere perché segnare all’ultimo minuto dando una gioia a questo grande pubblico e poi vedere tutto vanificato è brutto”.

TIFOSI E COMO

Alla fine della gara contro il Benevento una larga parte dei tifosi presenti ha fischiato per la prestazione deludente della squadra: “Dispiace per i fischi, se penso che un minuto prima, al momento del gol, erano tutti esaltati ed esultavano per la vittoria e dopo il pareggio sono arrivati i fischi è un dispiacere, noi come sempre proveremo a trasformarli in applausi nella prossima partita. Nonostante tutto i tifosi li percepiamo ogni partita e sono sempre dietro di noi, per questo ci dispiace quando non riusciamo a fare risultato. Siamo sicuri che anche a Como ci daranno una grande spinta”.

La testa è al Como – continua il centrocampista rosanero – stiamo lavorando perché vogliamo tornare con il miglior risultato possibile. L’ottavo posto è solo a due punti, dobbiamo pensare gara dopo gara e alla fine trarremo le conclusioni”.

RINNOVO E CITY GROUP

Nonostante un campionato da comprimario in mediana, Broh ha avuto un attestato importante di fiducia da parte della società con un rinnovo fino al 2025: “Per me è un’emozione grandissima e un orgoglio perché vuol dire che ho la fiducia della società, voglio dimostrare che posso essere un giocatore utile per il futuro”.

Il giocatore rosanero ha concluso parlando del suo percorso a Palermo e dell’acquisizione del club da parte del City Football Group: “Dal mio arrivo al Palermo nel 2020 in Serie C sono cambiate tante cose in positivo come l’arrivo del City Group e la promozione, che è motivo d’orgoglio per un ragazzo come me. Far parte della famiglia City Group per noi è un sogno, essere gestiti da una società così grande è motivo di orgoglio e vogliamo dimostrare di potere far parte di questa famiglia”.