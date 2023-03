Si allena a parte Ivan Marconi

PALERMO – Seduta di allenamento nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo a Boccadifalco per il Palermo, in vista della gara di sabato prossimo a Cittadella.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un lavoro di attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva e palle inattive a favore.

Il centrocampista Jeremie Broh, in via precauzionale, ha terminato la seduta prima del resto della squadra. Lavoro differenziato programmato per il difensore Ivan Marconi .