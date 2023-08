Palermo, Jeremie Broh va al Südtirol

Definita la formula del trasferimento

1' DI LETTURA

Definito il futuro del centrocampista Jeremie Broh. Il Palermo, tramite una nota ufficiale, comunica di aver ceduto al F.C. Südtirol il calciatore ex Parma.

Il mediano si trasferisce a titolo temporaneo. Broh era in uscita dai rosa già da diverse settimane, ma la dirigenza siciliana ha atteso la fine del ritiro precampionato per fare prima alcune accurate valutazioni. Inoltre, la cessione in prestito di Broh consente di liberare uno slot per la lista Over nella squadra di mister Corini.

Il classe 1997 si è legato nuovamente al club biancorosso fino al 30 giugno 2024. Con il Südtirol aveva già disputato complessivamente 43 gare con un assist dal mese di gennaio del 2017 al giugno 2018 e nella stagione 2021-2022 culminata con la storica promozione in serie B (36 gare, 4 gol e un assist).