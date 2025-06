Bruciato un furgone per le consegne in via Messina Marine a Palermo

Terzo episodio in pochi giorni

PALERMO – Un furgone è stato dato alle fiamme la scorsa notte in via Messina Marine a Palermo. Era utilizzato per la consegna dei pacchi. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Indaga la polizia.

La zona è diversa, ma è il terzo incendio che si verifica a Palermo in pochi giorni. I due precedenti sono avvenuti nel quartiere Arenella a Palermo. In piazza Tonnara è andato a fuoco un chioschetto di street food.

Alcuni giorni prima, sempre all’Arenella, era andata distrutta una palazzina e una gelateria. Nessuna ipotesi esclusa, a cominciare da quella del racket delle estorsioni.