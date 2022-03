Palermo, Brunori: “Orgoglioso di essere entrato nella storia rosanero”

"A Francavilla prestazione super, pareggio ci stava stretto figuriamoci la sconfitta"

PALERMO – Matteo Brunori, attaccante e goleador della squadra rosanero allenata da Silvio Baldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”. I temi trattati dal centravanti del club siciliano sono diversi e riguardano tutta la stagione del Palermo fino ad ora e in vista dei playoff. “Storia del club? Ne sono orgoglioso, quando si viene a Palermo si respira la storia del club. Sono felice di esserci entrato e spero di non fermarmi, di raggiungere qualcosa di più importante per la squadra. Sono a un gol dal primato di Miccoli con 16 reti e a 5 da quello di Toni con 20? Non ho mai messo numeri in testa perché vorrebbe dire porre dei limiti. Spero di arrivarci. Con Baldini per noi attaccanti è più semplice trovare la via del gol. Come a Francavilla dove me ne sono mangiato due, e me ne rammarico, perché avremmo potuto vincere”.

“In questo periodo – prosegue Brunori – stiamo raccogliendo molto meno di quello che produciamo. A Francavilla abbiamo fatto una prestazione super e anche il pareggio ci sarebbe stato stretto, figuriamoci la sconfitta. Se fai degli errori li paghi, loro con due tiri hanno vinto, però dobbiamo continuare così. Bisogna arrivare al meglio ai playoff, perché se saremo questi sarà dura affrontarci, così come venire a Palermo. Dobbiamo arrivare alla miglior posizione per gli spareggi. Terzo o quarto posto? Sarebbe il traguardo auspicabile e non è impossibile riuscirci, il campionato è duro per tutti. Sulla questione delle gare in traserta, dico che non è che entriamo in campo con il pensiero che giochiamo in trasferta. Certo, di partite ne abbiamo toppate, però se guardo all’ultima con il Francavilla non posso dire che abbiamo sbagliato atteggiamento”, ha concluso l’attaccante del Palermo.