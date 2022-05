Palermo, Brunori: “Preferisco non segnare più e andare in Serie B”

"Sabato in campo con le nostre idee e con aggressività"

“Siamo venuti qua a fare la nostra partita così come l’avevamo preparata. C’è tanto entusiasmo, la gente che ci segue ovunque ci rende contenti. Pensiamo già alla partita di ritorno. Penso che nei playoff quando il Palermo vince e non segno a me va bene lo stesso. Preferisco non segnare più e salire in B. Non mi pesa assolutamente. Adesso dobbiamo riposare e pensare a sabato. Su ogni rigore penso che ci sia una certa importanza ma quando prendi la palla devi isolarti il più possibile. Tutti noi ci prepariamo alle partite e anche gli avversari vedono come giochiamo noi e prendono contromisure. Dobbiamo giocare come sappiamo sabato, senza pensare che abbiamo il risultato a favore. Dobbiamo mettere in campo aggressività e le nostre idee”. Queste le parole di Matteo Brunori, attaccante del Palermo intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 ai danni della Virtus Entella.