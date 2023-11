Il Palermo C5 vince allo scadere contro il Bonifato Alcamo

A quattro secondi dalla fine i rosa siglano il 2-1

PALERMO – Il Palermo Calcio a5 torna a vincere tra le mura amiche del Pala Don Bosco e lo fa contro il Bonifato Alcamo Futsal, portandosi al sesto posto del girone A di Serie C1. Così sono quattro i punti che separano i rosanero dalla vetta della classifica.

La compagine di mister Lo Piccolo parte subito forte e, dopo appena tre minuti, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Maretta, trova l’immediato vantaggio. Schema provato in allenamento, palla corta scaricata su Saviano che pesca dal cilindro un meraviglioso tiro a giro che non lascia scampo al portiere del Bonifato. L’entusiasmo del Palermo C5 viene tuttavia frenato da un disimpegno sbagliato di Lupo: Imperato, capocannoniere del torneo, non perdona e, con una potente conclusione di prima, fredda l’estremo difensore rosanero firmando il momentaneo pareggio. La gara si accende, ne beneficia lo spettacolo con tante occasioni create da entrambe le squadre ma il primo tempo termina 1-1.

La seconda frazione inizia con gli ospiti proiettati in avanti. Gara bloccata, poco dopo, che conferma il sostanziale equilibrio del primo tempo. Il tempo scorre inesorabilmente sino ad arrivare ad una manciata di secondi dal triplice fischio quando arriva una giocata da urlo dei rosanero che fa esplodere di gioia il pubblico presente al Pala Don Bosco. Daricca porta palla, serve Saviano con un pallonetto, quest’ultimo si invola sulla fascia prima di mettere in mezzo il pallone per l’accorrente Russo che, a quattro secondi dalla fine, insacca la sfera alle spalle del portiere del Bonifato. Delirio tra i tifosi, il palazzetto diventa una bolgia: il Palermo, all’ultimo sussulto, vince 2-1 una gara tiratissima.