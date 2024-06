Palermo, cade dalla moto a causa delle radici degli alberi e finisce in ospedale

Si è verificato in via monte san Calogero

PALERMO – Incidente stradale a Palermo. L’incidente si è verificato intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 6 giugno, in via monte san Calogero, nella zona di via Belgio.

Un uomo, a bordo del suo scooter ha perso il controllo del mezzo per via dell’asfalto dissesto a causa delle radici degli alberi circostanti.

L’uomo ha riportato qualche escoriazione e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari.

Nelle scorse settimana, a causa di una buca presente in viale Regione Siciliana, ha perso la vita Samuele Fuschi.