L’incidente mortale in viale Regione siciliana: il video e le tracce di fango

L'esito dei primi rilievi

PALERMO – Ci sono tracce di acqua e fango sotterra, nel tratto di viale Regione Siciliana dove Samuele Fuschi è morto in un incidente stradale. Tecnici dell’Amap e del settore manutenzione strade dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici hanno fatto il punto assieme ai vigili urbani.

Una perdita dalla condotta che convoglia le acque piovane da via Belmonte Chiavelli potrebbe essere stata la causa del cedimento dell’asfalto nel punto in cui ha perso la vita il trentottenne, sposato e padre di quattro figli, lo scorso 16 maggio. Era in sella ad uno scooter.

Sono i primi esiti degli accertamenti della polizia municipale su delega del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Ludovica D’Alessio, che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

C’è un video dell’incidente. Una telecamera ha filmato lateralmente la scena. Si vede Fuschi perdere il controllo del mezzo e finire contro un palo dell’illuminazione pubblica. Le immagini non sono nitide e non chiariscono se, come viene ipotizzato, all’inizio ci fosse solo un avvallamento sul manto stradale e la voragine si è aperta dopo l’incidente.

Nelle prossime ore si deciderà se proseguire con gli accertamenti allargando la porzione di strada interdetta alla circolazione.