Palermo-Cagliari, Gomes: “Vittoria importante, ma rimaniamo umili”

"Gioco dove dice il mister, siamo cambiati dopo la gara con la Ternana"

1' DI LETTURA

PALERMO – Al termine di Palermo-Cagliari, gara che ha visto trionfare i rosanero per 2-1, il centrocampista del Palermo Claudio Gomes è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match: “È un piacere ricevere questi applausi dai tifosi. Mi sento molto bene a Palermo, ogni giorno vivo questa sensazione e la vittoria è la cosa più bella. Ho giocato in mezzo ma spesso bisogna giocare in altre posizioni. Stulac è un grande giocatore e oggi l’ha dimostrato, è agevole per me giocare accanto a lui. Dove gioco lo decide sempre il mister, anche se mi dicesse di giocare in attacco o in difesa darei comunque il massimo. Ci sono sempre cose dove possiamo migliorare, come ad esempio giocare guardare maggiormente in avanti”.

“La filosofia è lavorare ogni giorno per migliorare sempre di più – continua Gomes -. Dopo il match contro la Ternana abbiamo notato delle difficoltà che riguardavano tutti. Molti compagni con tanta esperienza hanno parlato alla squadra e il mister ci ha anche supportato. Quindi il cambiamento non è iniziato solo grazie a me. Penso che dobbiamo rimanere umili dopo questa vittoria perché è un successo importante. Dobbiamo avere lo stesso obiettivo dell’inizio stagione, non dobbiamo guardare troppo lontano ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Ho visto il risultato della finale di Coppa del Mondo alla fine della gara contro il Cagliari, è stato un peccato non averla seguita ma ero concentrato sul match di oggi. La Francia ha fatto comunque un ottimo campionato”.