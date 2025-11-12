 Palermo: niente nazionale per Joronen, Bereszynski convocato dalla Polonia
Palermo: niente nazionale per Joronen, Bereszynski convocato dalla Polonia

Il portiere salta il ritiro con la Finlandia per infortunio
CALCIO - SERIE B
di
Il portiere del Palermo Jesse Joronen salterà il ritiro di novembre a causa di un infortunio“. Così il sito ufficiale della nazionale finlandese di calcio comunica l’assenza dell’estremo difensore in vista dei due prossimi impegni contro Malta e Andorra. “Con Joronen fuori, il trio di portieri sarà composto da Lukas Hradecky, Viljami Sinisalo e Lucas Bergström”, si legge ancora.

Joronen dovrebbe rientrare nel capoluogo siciliano e proseguire dunque la preparazione in vista del prossimo match del Palermo contro la Virtus Entella, in programma sabato 22 novembre. Intanto, il club rosanero, ha comunicato che anche Bartosz Bereszynski è stato convocato dalla sua nazionale di riferimento, la Polonia.

Questo il riepilogo delle gare del difesero dei siciliani.

  • Polonia-Paesi Bassi (14.11.25, Varsavia) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;
  • Malta-Polonia (17.11.25, Ta’ Qali) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.
