Palermo, tre rosanero convocati in nazionale: prima chiamata per Diakité

Gli impegni dei calciatori del club di viale del Fante

Sono tre i calciatori del Palermo convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni internazionali programmati nelle prossime settimane. I calciatori in questione sono Salim Diakité, Kristoffer Lund e Ionut Nedelcearu.

Per Diakité è la prima chiamata con la maglia della nazionale di calcio del Mali. Il difensore, arrivato a gennaio a Palermo a titolo definitivo dalla Ternana, è nato a Gonesse (in Francia) ma è di origini maliane. Per questo motivo ha risposto presente alla chiamata della nazionale africana.

Gli impegni dei rosanero

Questo il riepilogo delle gare che vedrà impegnati i tre calciatori del Palermo.

Salim Diakité:

-Ghana (06.06.24 – Bamako) – qualif. FIFA World Cup 2026; Madagascar-Mali (11.06.24 – TBD) – qualif. FIFA World Cup 2026.

Kristoffer Lund:

-Colombia (08.06.24, Washington, DC ) – gara amichevole; USA-Brasile (12.06.24, Orlando, FL) – gara amichevole.

Ionut Nedelcearu: