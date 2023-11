Il Palermo si allena verso la Ternana: tornano in gruppo Lund e Desplanches

I due rosanero rientrati dalle nazionali

PALERMO – Al Palermo F.C. CFA di Torretta la compagine rosanero prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida con la Ternana di domenica 26 novembre (calcio d’inizio alle ore 16.15).

La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed inattive a favore.

Il portiere Sebastiano Desplanches e il terzino mancino Kristoffer Lund sono rientrati in città dopo gli impegni con le loro nazionali (rispettivamente Italia Under 12 e Stati Uniti d’America) e hanno lavorato in gruppo. Lavorano ancora a parte, invece, Di Francesco, Ceccaroni e Vasic, alle prese con alcuni infortuni.