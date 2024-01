Palermo, Salim Diakité è un nuovo calciatore rosanero

Contratto fino al 30 giugno 2028

PALERMO – Salim Diakité è un nuovo calciatore del Palermo. Tramite una nota ufficiale, il club rosanero ha comunicato l’arrivo del difensore dalla Ternana, giunto in città nella serata di mercoledì 24 gennaio.

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dalla Ternana Calcio le prestazioni sportive di Salim Diakité. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 23, si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2028”.

Chi è Salim Diakité

Diakité è un calciatore francese classe 2000, quindi occuperà uno slot nella lista degli “Under” della compagine guidata da Eugenio Corini (la lista non prevede limiti numerici). Il duttile difensore, che può giocare sia come centrale che come terzino, lascia i rossoverdi dopo 72 presenze, 4 reti e 3 assist.

Nell’attuale stagione di Serie B ha già realizzato tre gol e due assist in diciannove presenze. Cresciuto nei settori giovanili di alcune squadre francesi, Diakité arriva in Italia per vestire la maglia dell’Olympia Agonese in Serie D. Prima di firmare con il Palermo ha giocato anche per il Teramo (Serie C) e per la Ternana, appunto. Forte fisicamente e nel gioco aereo, il francese vanta anche un’ottima tecnica e una corsa importante in qualità di esterno basso.