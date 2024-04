Palermo, fase di stallo per il futuro della panchina dei rosanero

Ancora qualche ora prima di poter arrivare effettivamente a una decisione definitiva

Resta tutto in bilico in casa Palermo. Dopo alcune ore dalla sconfitta contro il Pisa (4-3), il ruolo sulla panchina dei rosanero di Eugenio Corini ha iniziato a traballare. Tra la serata di lunedì e nel corso della mattinata di oggi, martedì 2 aprile, la dirigenza del club del capoluogo siciliano, a stretto contatto con il management del City Football Group, ha cercato la soluzione ideale per il Palermo in vista delle ultime sette gare della regular season di Serie B.

Sono stati sondati, infatti, diversi profili che avrebbero potuto prendere il posto del tecnico di Bagnolo Mella, primo fra tutti quello di Fabio Grosso. L’ex Frosinone, però, avrebbe valutato a fondo la sua decisione prima di poter accettare un progetto ormai a fine campionato. Intanto, pure la posizione di Corini è in una fase di stallo, anche se l’allenatore dei rosanero ha effettivamente rischiato per la prima volta di perdere il suo posto nella panchina dei siciliani.

Attualmente, dunque, la guida tecnica del Palermo resta in mano al Genio. I vertici della società di viale del Fante si prenderanno ancora qualche ora prima di poter arrivare effettivamente a una decisione definitiva. I risultati deludenti delle ultime uscite (quattro sconfitte nelle ultime cinque gare) hanno messo seriamente a rischio la posizione di Corini. Adesso, però, per garantire la migliore conclusione al campionato del Palermo, il club rosanero farà un ragionamento profondo, e se è il caso prolungato, per trovare la soluzione più adeguata alla crisi nera della squadra.