Di Mariano: “Non importa quanto gioco, voglio il bene della squadra”

L'attaccante palermitano: "Possiamo arrivare ancora in alto"

PALERMO – Dalla gara contro il Catanzaro, terminata con il risultato di 1-1, alla prossima sfida casalinga contro il Bari. Francesco Di Mariano, esterno d’attacco del Palermo e autore dell’assist per il gol di Segre arrivato nell’incontro con i calabresi, parla dell’attuale momento dei rosanero ai microfoni ufficiali del club.

“A Catanzaro è stata partita difficile contro una squadra che si conosce da molti anni e gioca benissimo a calcio – dice il calciatore -, contro cui sono andati in difficoltà molte squadre. Noi l’abbiamo affrontata con la solidità di una squadra importante, coesa, siamo stati bravi a non concedere tantissimo. L’abbiamo affrontata nel miglior modo possibile, non era facile. Ci rimane un po’ il rammarico di non aver portato a casa i tre punti. Guardiamo avanti alla partita contro il Bari”.

“Dopo il Modena era importante dare continuità alla prestazione, perché quando le prestazioni arrivano, poi piano piano arrivano anche i risultati. Contro il Catanzaro è difficile giocare, giocano molto bene ma ti lasciano anche tanti spazi – prosegue il giocatore palermitano -. Noi abbiamo cercato di sfruttarli nel miglior modo possibile e nel secondo tempo lo abbiamo fatto molto meglio del primo. L’assist per Segre non è tanto importante per me ma lo è per la squadra. A me quello che importa è che le mie giocate possano servire al bene della squadra. Giocare due, tre, dieci o trenta minuti non importa, l’importante è che la squadra possa fare bene con me o senza di me. È un assist che mi rende felice, ma avrei preferito che la squadra vincesse la partita”, ammette Di Mariano.

Verso il Bari

Venerdì 2 febbraio la compagine guidata da Eugenio Corini ospiterà il Bari allo stadio “Renzo Barbera”, una gara sicuramente non facile e imprevedibile. “La partita contro il Bari sicuramente non è facile. Non deve importarci se hanno perso con la Reggiana perché questo campionato è particolare, guardiamo anche il Modena che ha vinto 3-0 col Parma – spiega l’attaccante dei rosanero -. Quando una squadra perde non significa che ha perso delle certezze, probabilmente verranno più agguerriti. Il Bari è sempre una squadra molto forte, ha individualità importanti, sappiamo che è una partita di spessore. Dobbiamo prepararla al meglio, perché in casa dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto nelle ultime partite e vincere”.

“I tifosi per noi sono molto importanti e nelle ultime partite lo abbiamo visto – dice Di Mariano sul supporto dei palermitani in casa e lontano dal ‘Barbera’ -, se continuiamo ad avere questa spinta sicuramente ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Con loro sarà più facile”.

Serie B e classifica

Il campionato cadetto è sicuramente molto complicato, come detto a più riprese: “Abbiamo visto come le sconfitte di Parma e Como possono rendere complicato questo campionato, le difficoltà le abbiamo tutti. È un campionato equilibratissimo. La classifica sicuramente può dire tanto e niente, ancora siamo a gennaio. La classifica la si guarda da metà marzo in poi, in questo momento tante squadre sono molto ravvicinate. Dobbiamo pensare partita dopo partita, perché secondo me possiamo arrivare ancora in alto, ci dobbiamo credere”.