Palermo, Gomes: “Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso, lo sappiamo”

Il centrocampista: "Dobbiamo dare tutto per questa maglia"

“Questo ritiro è andato bene, abbiamo lavorato forte e abbiamo messo tutto in campo e in palestra per essere pronti. Il mister è arrivato con le sue idee e sta provando a trasmetterle alla squadra. Andiamo tutti nella stessa direzione, quindi il rapporto è buono con lui”. Claudio Gomes, centrocampista del Palermo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero alla fine del ritiro pre campionato in Valtellina.

“Tatticamente ha chiesto solo volontà, disponibilità ed energia per essere pronti – ha aggiunto il francese nel corso dell’intervista -. Sappiamo che dobbiamo fare meglio dell’anno scorso, la Serie B è un campionato molto difficile. Stiamo lavorando forte e bene per essere pronti, abbiamo una base solida con la squadra. I nuovi giocatori arrivati sono molto forti e sono qua per aiutarci”.

“Stiamo crescendo, la competizione aiuta la squadra a essere molto più forte in ogni reparto. Dobbiamo avere coesione ed essere equilibrati, la stagione non sarà così facile. Indossare la maglia del Palermo è una grande opportunità, sappiamo che dobbiamo essere pronti e che dobbiamo dare tutto in campo, fino alla fine della stagione – ammette il mediano -. Non sarà facile, ma dobbiamo soffrire e dare tutto per questa maglia”.

E sui tifosi del Palermo, Gomes non ha dubbi: “Sono molto importanti per noi, giocare davanti allo stadio pieno è veramente una carica in più. Spero che possano venire allo stadio per aiutare la squadra, perché come detto è una carica in più. Abbiamo bisogno di loro e la stagione sarà lunga”. Il centrocampista non dovrebbe lasciare il club rosanero dopo la valutazione di mister Dionisi nel corso della prima parte del ritiro pre campionato.