Il Palermo va male, ma sui social impazza l’idea De Bruyne

La 'bomba' del Telegraph, ma lo scenario è irrealizzabile

Non proprio la migliore delle soluzioni. Il Palermo, in Serie B, non sta vivendo un momento positivo e la sconfitta con la Carrarese ha alimentato i malumori della piazza siciliana. Mancanza di continuità, nessun gol dagli attaccanti, posizione in classifica nettamente al di fuori delle aspettative. Insomma, tutto fuorché un periodo da ricordare per la compagine guidata da Alessio Dionisi.

Sono diversi i problemi da risolvere per il club di viale del Fante. Intanto in vista dei prossimi impegni ravvicinati in quindici giorni, perché i rosanero affronteranno quattro gare (Catanzaro, Sassuolo, Bari e Cittadella) prima della fine del 2024. Poi in vista del mercato di gennaio, la finestra invernale che dovrà essere sfruttata per provare a puntellare la rosa verso il rush finale del campionato.

L’attuale ottavo posto in classifica a quota 21 punti è un risultato oggettivamente scadente per le aspettative e le ambizioni dei tifosi e del club di viale del Fante. E gli ultimi risultati hanno solo peggiorato la situazione. Negli ultimi due mesi il Palermo ha vinto solo due volte, pareggiando in quattro occasioni e perdendo tre incontri. Risultati non all’altezza per una squadra costruita con obiettivi importanti.

De Bruyne al Palermo

Sui social, però, tra critiche e malcontenti esposti dai tifosi nei confronti della squadra rosanero, impazza pure la notizia del possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al Palermo. Il Telegraph (quotidiano britannico) ne parla dal 5 dicembre, ma nonostante la sconfitta dell’ultimo turno di campionato con la Carrarese (7 dicembre), a distanza di giorni l’indiscrezione continua a “viaggiare” nell’etere della rete e dei vari social network.

Secondo il giornale inglese, qualora il centrocampista belga decidesse di non sottoscrivere un nuovo contratto con il Manchester City, il City Football Group sarebbe pronto a offrirgli la chance di restare nella “galassia” della holding. E tra queste squadre c’è, ovviamente, anche il Palermo. Il punto è che il trasferimento del belga al Palermo è assolutamente anacronistico e attualmente irrealizzabile.

Magari De Bruyne sceglierà di rimanere in una delle squadre del CFG, ma in questo momento sembra davvero poco concretizzabile che il prossimo anno il calciatore del City possa vestire la maglia rosanero. Nulla è impossibile, sia chiaro, ma resta comunque in contrasto con la realtà delle cose.

I problemi del Palermo sono altri e le soluzioni devono passare da esigenze ben diverse. Probabilmente (e utopisticamente), neanche l’innesto di De Bruyne per ora potrebbe dare una svolta alla compagine guidata da Dionisi. I prossimi quattro incontri in quindici giorni saranno fondamentali per capire se mettere definitivamente una pietra sopra alle speranze di una promozione diretta. E l’assist del tecnico dei rosanero nel post partita di alcune giornate fa calza a pennello: “Siamo artefici del nostro destino”.