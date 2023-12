Il Palermo ritrova Insigne: il calciatore a disposizione per la gara di Parma

Ancora due rosanero si allenano a parte

PALERMO – Doppio allenamento per il Palermo guidato da Eugenio Corini sul terreno di gioco del “Renzo Barbera” nella giornata di mercoledì 6 dicembre. I rosanero proseguono nella preparazione atletica e tattica in vista della gara esterna contro il Parma.

La squadra ha svolto al mattino un’attivazione ed un circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione e cambi di direzione, giochi di posizione, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto.

Insigne recuperato

Le buone notizie, per l’allenatore del club rosanero, non mancano. A distanza di poche ore, infatti, Eugenio Corini ha recuperato tre calciatori su cinque infortunati. Dopo Couliblay e Soleri, che si sono allenati in gruppo già ieri, martedì 5 dicembre, il tecnico di Bagnolo Mella ha recuperato anche Roberto Insigne.

L’esterno di attacco ex Frosinone si è allenato con il resto dei compagni nell’impianto sportivo di viale del Fante. Il giocatore napoletano ha smaltito la lombalgia acuta che lo ha tenuto lontano dal campo per le ultime due gare di campionato (contro Ternana e Catanzaro) e sarà a disposizione per la gara al “Tardini” di Parma di domenica (calcio d’inizio ore 16.15). Restano da recuperare Aljosa Vasic e Pietro Ceccaroni, gli ultimi due rosanero che si allenano ancora a parte.