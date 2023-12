Parma-Palermo, i rosanero tornano ad allenarsi: Corini recupera due giocatori

Le ultime sull'infermeria rosanero

PALERMO – Il Palermo è tornato ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 5 dicembre allo stadio “Renzo Barbera” dopo i due giorni di pausa concessi in seguito alla disfatta casalinga contro il Catanzaro di venerdì sera. L’ennesima prestazione scadente e l’ennesima sconfitta in casa certificano un momento di crisi in casa rosanero.

La compagine guidata da Eugenio Corini, confermato ancora sulla panchina dei siciliani, ha ripreso le sedute di allenamento in vista della prossima gara esterna contro il Parma (in programma domenica 10 dicembre, calcio d’inizio alle 16.15). Brunori e compagni preparano la sfida in viale del Fante poiché il centro sportivo di Torretta non è disponibile dopo i danni del forte vento delle settimane passate.

Il Palermo, così, ha svolto un’attivazione e potenza aerobica, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Capitolo infermeria

La situazione infortunati è quella che più preoccupa la piazza del capoluogo siciliano e il tecnico dei rosanero. Diverse assenze nelle ultime partite hanno causato dei rallentamenti nel percorso del Palermo in questa Serie B, come affermato dallo stesso allenatore di Bagnolo Mella.

Corini, però, in vista della sfida contro il Parma, ha recuperato due calciatori dopo alcuni giorni di stop. Mamadou Coulibaly ed Edoardo Soleri, infatti, hanno lavorato con il resto del gruppo e potranno essere della partita al “Tardini”. Il centrocampista senegalese aveva dato forfait nel giorno della gara contro il Catanzaro a causa di uno stato febbrile; l’attaccante, invece, si è ripreso da una lesione miofasciale di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra.

Restano ai box, dunque, il difensore Pietro Ceccaroni, il centrocampista Aljosa Vasic e l’esterno di attacco Roberto Insigne. Gli ultimi due, comunque, dovrebbero essere più vicini al recupero rispetto al centrale di difesa ex Lecce e Venezia, ma le loro condizioni verranno valutate nel corso della settimana che avvicina i rosanero alla gara esterna contro il Parma primo in classifica.