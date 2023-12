Parma-Palermo, Vasic recupera: Corini con quasi tutta la rosa al completo

Solo un giocatore rimane fermo ai box per i rosanero

PALERMO – La compagine guidata da Eugenio Corini prosegue con le sedute di allenamento al “Renzo Barbera” in visita della gara esterna contro il Parma. La sfida è in programma domenica 10 dicembre alle ore 16.15.

I rosanero, nella mattina di giovedì 7 dicembre, hanno svolto un’attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Il centrocampista Aljosa Vasic ha lavorato in gruppo e si aggiunge ai recuperi degli scorsi giorni di Coulibaly, Soleri e Insigne. A questo punto, resta soltanto da recuperare Ceccaroni, che rimane in fase di valutazione e che potrebbe tornare a lavorare con i compagni dopo la sfida del “Tardini” di Parma. Eugenio Corini, in questo modo, per la trasferta contro i ducali, avrà quasi tutta la rosa al completo.