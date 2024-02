Palermo, Ceccaroni: “La classifica di Serie B è molto corta”

Il difensore: "Dopo il 2-0 al Bari c'era un'atmosfera fantastica allo stadio"

PALERMO – Vittoria e ritorno al gol per Pietro Ceccaroni nell’ultima sfida interna del Palermo contro il Bari, terminata 3-0 in favore dei rosanero. Prestazione impeccabile per la squadra di Eugenio Corini davanti al proprio pubblico: “Contro il Bari abbiamo fatto una delle nostre migliori partite. Abbiamo anche trascinato il nostro pubblico che ci ha dato una grande mano. Siamo partiti molto bene, forte, e abbiamo continuato così per tutta la partita – spiega il difensore del Palermo in un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club -. Abbiamo dato una dimostrazione di cosa stiamo diventando e dobbiamo continuare in questa maniera”.

“Abbiamo lavorato anche molto bene, da squadra – prosegue Ceccaroni -. Siamo contenti di non aver subito gol che era un nostro obiettivo dopo tante partite. Abbiamo lavorato tutti bene in questo senso e siamo contenti di aver ottenuto un clean sheet che mancava da un po’ di tempo”. Il gol, quello del 2-0, lo ha siglato proprio l’ex Lecce: “Sono felice di dare un contributo con il gol, non capita molto spesso. Spero di arrivare al mio record che è di tre gol al Venezia, ma quando ci sarà bisogno spero di riuscire a dare una mano alla squadra. I nostri tifosi ci hanno aiutato dall’inizio alla fine, penso che dopo il gol del due a zero c’era un’atmosfera magica e si percepiva anche dal campo. Speriamo di continuare così”.

Contro la Feralpisalò

Sabato 10 febbraio (calcio d’inizio alle ore 14.00) il Palermo vola a Piacenza per la gara in trasferta contro la Feralpisalò: “Sicuramente troveremo una squadra molto diversa da quella dell’andata qui a Palermo. È in grande forma, sta giocando molto bene e ha messo in difficoltà tutte le prime del campionato. Dobbiamo preparaci bene, fare una settimana importante ed essere concentrati dall’inizio alla fine. La classifica della Serie B è molto corta come ogni anno e questo dimostra che tutte le squadre sono molto competitive e se non si approcciano bene le partite si può perdere e vincere contro chiunque”.

“Il mercato di gennaio è stato sicuramente molto importante, la società ha rinforzato la squadra. Sono arrivati tre nuovi giocatori, che si sono subito inseriti molto bene nel gruppo. Due giocatori hanno già giocato con noi e dimostrato il loro valore. Chaka Traorè ci darà una grande mano, è un ragazzo giovane e di talento. Siamo contenti di averli accolti nel miglior modo e speriamo ci possano aiutare da qui alla fine”, conclude Ceccaroni.