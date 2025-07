Palermo: Appuah al Valenciennes, Geria a capo del settore giovanile

Due operazioni strategiche tra vivaio e crescita dei calciatori

Il Palermo ha ufficializzato due operazioni strategiche che rafforzano sia il vivaio, sia la ricerca di spazio per i giovani talenti. I due comunicati diramati dal sito dei rosanero riguardano l’arrivo di Giuseppe Geria alla guida del settore giovanile e l’estensione del prestito di Stredair Appuah al Valenciennes FC.

Giuseppe Geria responsabile settore giovanile

Il club rosanero ha nominato Giuseppe Geria nuovo Responsabile del settore giovanile maschile e femminile, in sostituzione di Francesco Farina, “a cui va il ringraziamento per il contributo fornito nelle ultime stagioni”, scrive il Palermo.

Classe 1975, Geria vanta una comprovata esperienza in ruoli dirigenziali in strutture calcistiche professionistiche e giovanili. Ha diretto le “cantere” di Reggina, Bari e Pescara, tra le altre; ma è stato anche direttore tecnico del settore giovanile della Juventus. L’ultimo ruolo ricoperto prima di approdare al Palermo è quello di direttore generale del Rimini, dove ha vinto una Coppa Italia di Serie C.

Appuah al Valenciennes

Parallelamente, il Palermo ha confermato l’estensione del prestito di Stredair Appuah al Valenciennes FC, club francese che milita nella terza divisione. L’attaccante francese è pronto a vivere una nuova esperienza all’estero per accumulare minuti e crescere professionalmente.

L’esterno francese, acquistato l’estate scorsa dal Nantes, aveva trovato poco spazio a Palermo. La scelta del prestito di un ulteriore anno punta a favorire la sua crescita in un contesto adatto alle sue caratteristiche.