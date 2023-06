Palermo: arriva Insigne, stand by per Tremolada e Fiordilino

Vivo l'interesse per Gyasi, accesa la pista Mancuso

PALERMO – Il club rosanero non si ferma e continua a lavorare per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione di Serie B. L’obiettivo, dichiarato a più riprese, è quello di ottenere la promozione in massima serie e il duo dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon è alle prese con diverse trattative che possano portare alla corte di Eugenio Corini calciatori pronti a raggiungere il risultato prefissato.

Tra queste, restano in stand by le situazioni legate a Luca Fiordilino e Luca Tremolada. Il primo vorrebbe tornare a vestire la maglia rosanero, ma attualmente il Palermo ha altre priorità e ha lasciato in stand by la situazione dopo un primo contatto tra le parti. Per quanto riguarda Tremolada, invece, il calciatore del Modena è in scadenza con i canarini a giugno 2024 e la sua volontà sarebbe quella di restare in Emilia-Romagna. In settimana dovrebbe essere previsto un incontro tra il giocatore classe 1991 e la società del presidente Carlo Rivetti. Questo confronto tra Modena e Tremolada potrebbe andare a definire il futuro stesso del calciatore.

Intanto, stando a quanto riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il Palermo sembra aver chiuso l’affare per portare in rosanero Roberto Insigne. Il calciatore del Frosinone potrebbe firmare un contratto biennale e ritroverebbe nel capoluogo siciliano Fabio Lucioni, che ha da poco ufficializzato il suo arrivo al Palermo. Vasic e Ceccaroni continuano ad essere due giocatori vicinissimi al club targato City Group, entrambe le trattative sono considerate in chiusura. Sembra vivo anche l’interesse per Emmanuel Gyasi, calciatore palermitano in forza allo Spezia retrocesso in serie cadetta al termine dell’ultima stagione di Serie A. Resta accesa la pista per Mancuso del Monza.