Palermo, il terzino arriva dalla Svezia: nel mirino Kristoffer Lund

Un colpo Under che arriva direttamente dalla Svezia. Il Palermo di Eugenio Corini avrebbe messo nel mirino il terzino mancino del BK Hacken Kristoffer Lund. Il calciatore, classe 2002 e di origine danese, è attualmente impegnato con il club svedese (che milita nel massimo campionato) nelle qualificazioni dell’Europa League. Secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, però, già nelle prossime 48 ore la dirigenza rosanero potrebbe portare Lund nel capoluogo siciliano.

La trattativa, infatti, sarebbe già in chiusura, considerata anche la carenza di terzini di ruolo sulla corsia mancina (Aurelio è ancora infortunato e Ceccaroni non può giocare sempre in un ruolo non suo). Il calciatore, tra giugno e luglio, era anche diventato uno degli obiettivi della Salernitana. Nella giornata di giovedì 17 agosto l’Hacken scenderà in campo contro lo Zalgiris proprio per la semifinale della qualificazione della competizione europea. Il Palermo accelera per Lund, il club rosanero punta il terzino danese per portarlo in rosanero.

