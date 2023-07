Palermo, continuano le manovre del duo Rinaudo-Bigon

Il punto sul calciomercato rosanero mentre la squadra procede il ritiro in Trentino

PALERMO – Mentre il Palermo continua la sua preparazione in Trentino il duo Rinaudo-Bigon osserva e sonda il terreno per i prossimi colpi di mercato. Lucioni, Ceccaroni, Vasic, Mancuso, Insigne e Desplanches: decisamente di alto livello il mercato gestito finora dalla compagine rosanero ma, come riferito dal tecnico Corini, ancora non è finita.

Tra acquisti e cessioni, la sessione estiva rosanero promette ancora scintille e potrebbero esserci novità già nei prossimi giorni.

IL PUNTO SUL MERCATO

Marco Sala ha salutato definitivamente Palermo e sembra essere diretto verso il Como, il suo ritorno in rosanero non è stato tenuto in considerazione. Samuele Damiani, centrocampista in uscita dal Palermo, è seguito con molto interesse da Vicenza e Triestina.

Il Palermo ha effettivamente ricevuto una proposta per valutare l’approdo di Collocolo in rosanero, ma sembra non essere mai partita una vera e propria trattativa (il centrocampista infatti è ufficialmente un calciatore della Cremonese). Stesso discorso per Frabotta, che sembra non essere mai stato direttamente nei radar di Rinaudo e Bigon. Shpendi è stato anche lui proposto ai rosa e sembrava un profilo interessante per il Palermo che seguiva con attenzione la cosa, ma anche in questo caso sembra non essere partita una trattativa per portare in Sicilia il calciatore.

Borges, Crisetig e Tramoni non sembrano essere stati tra gli obiettivi del Palermo a differenza di Sibilli e Beruatto per i quali, però, non dovrebbe essere stata avviata nessuna negoziazione.

Di Chiara e Rivas attendono che si sblocchi la situazione in casa Reggina prima di poter definire meglio il loro futuro. Per Corrado, infine, sembra esserci stato un sondaggio ma anche in questo caso la situazione societaria della Ternana ha rallentato il prosieguo della possibile trattativa che dunque è rimasta in stand-by.