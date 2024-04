Il Palermo pensa al rinnovo di Segre: si prova a blindare il centrocampista

Si va verso l’accordo tra le due parti

PALERMO – Ci sono prove di rinnovo in casa Palermo. Il club di viale del Fante, infatti, è al lavoro per il prolungamento del contratto del centrocampista classe 1997 Jacopo Segre, in questo momento in scadenza nel 2025.

Se per quanto riguarda il campo i siciliani sono concentrati a risollevarsi in vista del rush finale di Serie B con in panchina il nuovo tecnico Michele Mignani, per quanto riguarda il mercato la società del City Football Group prova già a proiettarsi in un futuro più a lungo termine.

Stando a quanto scrive il portale “Tuttomercatoweb.com”, il Palermo vorrebbe blindare Jacopo Segre con un contratto fino al 2027. Il centrocampista e il club rosanero, a tal proposito, avrebbero trovato l’accordo che garantirebbe un prolungamento di contratto di altri due anni al calciatore ex Torino.

Segre, in questa stagione che sta per concludersi (mancano cinque giornate alla fine della regular season), ha vissuto un periodo molto positivo a livello di rendimento personale. Sette gol e tre assist fino a questo momento in maglia rosanero per lui, con ben sei reti siglate di testa. Un’ottima base che avrebbe fatto propendere il club del capoluogo siciliano a rinnovare il contratto che lega Segre al Palermo.