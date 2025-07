Palermo, il primo acquisto ufficiale è Tommaso Augello

Contratto pluriennale per il terzino classe 1994

Il primo colpo ufficiale della sessione estiva di calciomercato del Palermo è l’arrivo del terzino Tommaso Augello. “Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Augello”, si legge nel sito ufficiale dei rosanero.

“Il calciatore, svincolatosi dal Cagliari Calcio, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Tommaso il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, aggiunge il club di viale del Fante.

Palermo, chi è Tommaso Augello

Augello vanta una solida carriera in Serie A, con oltre 190 presenze principalmente tra Sampdoria e Cagliari. Nella scorsa stagione ha disputato 38 partite con i sardi, mostrando affidabilità in fase difensiva e vivacità in quella offensiva: per lui 7 assist nel massimo campionato italiano.

La sua esperienza e la capacità di bilanciare copertura e spinta sulla fascia sinistra lo rendono un profilo ideale per il Palermo di Filippo Inzaghi, che vede in lui un elemento chiave per la nuova stagione in Serie B. Augello nasce a Milano nel 1994 e la sua ultima stagione in serie cadetta risale a quella 2018-2019 con la maglia dello Spezia.

Augello rappresenta un tassello importante nella strategia della società. L’obiettivo è avere copertura e incisività sulle corsie, elementi fondamentali per una squadra che punta alla promozione diretta. Già dal ritiro in Valle D’Aosta Inzaghi avrà a disposizione un ottimo terzino mancino.

Grafica in alto pubblicata sul sito ufficiale del Palermo.