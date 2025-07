Palermo, Gyasi è rosanero: arriva in prestito dall’Empoli

L'esterno palermitano raggiunge i nuovi compagni in ritiro in Valle D'Aosta

Il Palermo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver acquisito dall’Empoli le prestazioni sportive di Emanuel Gyasi. Il calciatore si trasferisce in rosanero con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

“A Emanuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge nel sito ufficiale del club di viale del Fante. L’esterno palermitano ha già raggiunto i nuovi compagni in ritiro in Valle D’Aosta per il primo allenamento.

Chi è Emmanuel Gyasi, nuovo acquisto del Palermo

Nato a Palermo l’11 gennaio 1994 da genitori ghanesi, Gyasi cresce nel vivaio della Pro Vercelli prima e del Torino poi e proprio con i granata firmerà il suo primo contratto professionistico nel 2012, senza mai esordire in prima squadra.

Nella stagione 2014-2015 va al Pisa e poi al Mantova. Negli anni successivi indossa anche la maglia della Carrarese, della Pistoiese e del Sudtirol, primo di approdare allo Spezia in Serie B nel 2018. Nella sua prima stagione colleziona 31 presenze e 3 gol, ma è nel campionato 2019-2020 che esplode: in 33 partite mette a referto 8 reti, contribuendo in modo decisivo alla promozione in Serie A del club ligure.

Nel triennio successivo in massima serie, fino al 2023, totalizza 108 presenze con lo Spezia, segnando 12 gol e fornendo 6 assist. Complessivamente con il club spezzino raggiunge quota 185 presenze, 26 reti e 18 assist tra campionato e coppe.

Nel luglio 2023 Gyasi si trasferisce all’Empoli, confermandosi protagonista anche con la sua nuova squadra. Nella stagione 2023-2024 scende in campo 33 volte, con 1 gol e 3 assist; l’annata successiva segna 2 reti in 37 presenze, con 1 assist, portando a 70 le partite disputate in A con la maglia dei toscani e totalizzando 2 gol e 3 assist complessivi.