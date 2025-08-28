 Palermo: accesso negato a Torretta per Valerio Verre
Palermo: Di Francesco al Catanzaro, accesso negato a Torretta per Verre

Ultimi giorni di calciomercato prima del gong finale
CALCIOMERCATO
di
1 min di lettura

Il calciomercato del Palermo è in fermento negli ultimi giorni prima della chiusura della sessione estiva programmata per l’uno settembre alle ore 20.00. L’esterno offensivo Federico Di Francesco è finito nel mirino del Catanzaro, pronto a fare sul serio per ingaggiarlo. 

Secondo diverse fonti, infatti, il club calabrese ha già fatto un’offerta concreta al giocatore e, con il contratto in scadenza nel 2026, l’ipotesi di cessione sta prendendo sempre più corpo. Complice anche il poco spazio trovato nell’undici di Pippo Inzaghi, più per caratteristiche tattiche considerato il ruolo naturale del calciatore come esterno d’attacco, appunto.

Nel frattempo, in casa Palermo è tempo di svolta anche su un altro fronte: il centrocampista Valerio Verre sembra essere in rottura totale con il club rosanero. Il giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, sul proprio profilo “X”, ha riportato dell’accesso negato al centro sportivo di Torretta. Un gesto simbolico che certifica una rottura tra il club siciliano e il giocatore romano, ormai fuori dai piani tecnici della squadra.

Intanto, sembra ormai ben definita la cessione in prestito di Giangiacomo Magnani alla Reggiana. Sul fronte entrate, invece, il ds dei siciliani Carlo Osti potrebbe muoversi per un calciatore Under di prospettiva. Da capire quale ruolo potrebbe andare eventualmente a coprire nello scacchiere del tecnico del Palermo.

