Palermo, si inizia a Bari: il calendario completo dei rosa in B

Tutte le gare che dovranno affrontare i rosanero

Il Palermo punta alla Serie A. L’obiettivo del club di viale del Fante, ovviamente, passa dalla stagione 2023/2024 di Serie B. I rosanero guidati da Eugenio Corini vogliono ottenere la promozione in massima serie, come dichiarato a più riprese e come dimostrato in sede di calciomercato. Intanto, è stato diramato il calendario completo della serie cadetta e di seguito ecco tutte le gare che dovrà affrontare il Palermo.

GIRONE DI ANDATA

1a giornata: Bari-Palermo

2a giornata: Palermo-X

3a giornata: Reggiana-Palermo

4a giornata: Palermo-Feralpisalò

5a giornata: Ascoli-Palermo

6a giornata: Palermo-Cosenza

7a giornata: Venezia-Palermo

8a giornata: Palermo-SudTirol

9a giornata: Modena-Palermo

10a giornata: Palermo-Spezia

11a giornata: Palermo-Lecco

12a giornata: Sampdoria-Palermo

13a giornata: Palermo-Cittadella

14a giornata: Ternana-Palermo

15a giornata: Palermo-Catanzaro

16a giornata: Parma-Palermo

17a giornata: Palermo-Pisa

18a giornata: Como-Palermo

19a giornata: Palermo-Cremonese

GIRONE DI RITORNO

20a giornata: Cittadella-Palermo

21a giornata: Palermo-Modena

22a giornata: Catanzaro-Palermo

23a giornata: Palermo-Bari

24a giornata: Feralpisalò-Palermo

25a giornata: Palermo-Como

26a giornata: Cremonese-Palermo

27a giornata: Palermo-Ternana

28a giornata: X-Palermo

29a giornata: Lecco-Palermo

30a giornata: Palermo-Venezia

31a giornata: Pisa-Palermo

32a giornata: Palermo-Sampdoria

33a giornata: Cosenza-Palermo

34a giornata: Palermo-Parma

35a giornata: Palermo-Reggiana

36a giornata: Spezia-Palermo

37a giornata: Palermo-Ascoli

38a giornata: Sudtirol-Palermo