Palermo, camion perde carico e il traffico va in tilt

Disagi alla circolazione

PALERMO – Un camion a Palermo ha perso parte del trasporto e il traffico in viale Regione Siciliana è rimasto paralizzato, all’altezza di via Perpignano in direzione Trapani. Sull’asfalto è finito scarto della lavorazione di agrumi.

Si sono formate lunghe code e si aspetta l’intervento dei mezzi comunali per ripulire la strada e consentire così di nuovo il transito ai tanti automobilisti e camionisti rimasti bloccati.