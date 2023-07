Palermo, al via la campagna abbonamenti 2023/2024

Tutte le informazioni e i prezzi sulla campagna abbonamenti dei rosanero

2' DI LETTURA

PALERMO – A partire da mercoledì 5 luglio alle ore 13:00 prende il via la nuova campagna abbonamenti del Palermo, valida per il campionato di Serie B 2023/2024. Anche quest’anno grandi protagonisti i vecchi abbonati (2022/2023) che potranno approfittare di un lungo periodo di prelazione per rinnovare o cambiare il proprio posto a tariffe agevolate rispetto al costo di tutte le singole gare. Per loro, più del 40% di sconto in alcuni settori e almeno il 50% di sconto in tutti i settori per tutti gli Under 16.

Benefit anche per i nuovi abbonati, che con la tessera stagionale risparmieranno in alcuni casi fino a più del 30% della somma delle gare acquistate singolarmente. Rinnovata la convenzione con l’Università di Palermo, mentre novità di quest’anno è la “promo famiglia”, dedicata alle famiglie e agli under 14, a cui sarà riservato uno specifico settore dello stadio in gradinata superiore.

L’intera campagna abbonamenti sostiene quest’anno un progetto solidale a favore della comunità cittadina contro la dispersione scolastica. Abbonandosi, i tifosi del Palermo “adotteranno” infatti studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi del percorso scolastico.

Tutti i dettagli della campagna abbonamenti e le modalità di sottoscrizione li trovate nel sito ufficiale del club rosanero (Campagna Abbonamenti Palermo 2023/2024).

INFO E PREZZI

RIEPILOGO CALENDARIO SOTTOSCRIZIONI

Dal 05 al 16 luglio prelazione solo Online e nei punti vendita Vivaticket – conferma del posto per tutti abbonati 2022/2023

Dal 18 al 19 luglio prelazione solo in presenza presso lo stadio Renzo Barbera – solo per gli Amici Rosanero abbonati nel 2022/2023 che potranno cambiare il proprio posto

Dal 20 al 26 luglio prelazione solo Online e nei punti vendita Vivaticket – per tutti gli abbonati 2022/2023 che potranno cambiare il proprio posto

Dal 28 luglio vendita libera solo Online e nei punti vendita Vivaticket

CALENDARIO RITIRO TESSERE

Le tessere sottoscritte in entrambi le fasi di prelazione (conferma e cambio del posto) potranno essere ritirate presso il botteghino Curva Sud dello Stadio “Renzo Barbera a partire dal 28 luglio.

Le tessere sottoscritte durante la fase di vendita libera potranno essere ritirate a partire dal 4 agosto, e comunque non prima di 72 ore dalla sottoscrizione.

Documenti necessari per il ritiro degli abbonamenti in presenza:

Documento d’identità mostrato in originale

Copia cartacea del voucher ricevuto dopo la stipula.

Si potrà in ogni caso delegare al ritiro, aggiungendo ai documenti sopracitati anche copia cartacea di delega al ritiro e copia cartacea documento d’identità del sottoscrittore delegante.

PREZZI ABBONAMENTI PRELAZIONE

PREZZI ABBONAMENTI VENDITA LIBERA

PREZZ BIGLIETTI SINGOLE PARTITE

La società rosanero si riserva di aumentare i prezzi dei biglietti in determinate partite della regular season.