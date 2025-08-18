Palermo, quando chiude la campagna abbonamenti 2025-2026

Fissato il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili anche per la prossima stagione

Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto che la campagna abbonamenti 2025-2026 si concluderà in concomitanza con l’inizio ufficiale del campionato del Palermo in Serie B. Questo si traduce con il match in programma sabato 23 agosto alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera” contro la Reggiana.

I prossimi, fino ad esaurimento disponibilità, saranno quindi gli ultimi giorni a disposizione per sottoscrivere l’abbonamento e assicurarsi la prelazione per la prossima stagione. Il club di viale del Fante ha fissato, infatti, in 17.000 il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili per la stagione in corso e questo sarà il limite massimo garantito di abbonamenti anche nella stagione sportiva 2026/2027.

L’ultimo aggiornamento del Palermo in merito al numero degli abbonati risale a pochi giorni fa, quando è stato superato il numero 15.000 tessere sottoscritte (15.075).