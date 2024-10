Palermo, a Torretta nuovo sistema per i campi: le novità del centro sportivo

Procedura condivisa dagli agronomi del Manchester City

Il Palermo torna ad allenarsi al centro sportivo di Torretta dopo alcuni giorni di pausa in seguito alla sconfitta casalinga contro la Salernitana. I rosanero, nelle due settimane precedenti, hanno svolto gli allenamenti al “Barbera” per la consueta trasemina dei campi del Palermo CFA. Quest’ultima permette la transizione dall’”erba estiva” a quella “invernale”.

Per questo motivo, nell’ultimo periodo, la compagine guidata da Alessio Dionisi si è spostata temporaneamente per allenarsi. Stesso meccanismo è stato avviato da martedì 8 ottobre al campo dell’impianto sportivo di viale del Fante. Complice la sosta del campionato per le Nazionali del prossimo weekend, la trasemina, dunque, è partita anche sul manto erboso dello stadio “Renzo Barbera”.

Le novità dei campi di Torretta

In estate, al Palermo CFA di Torretta, è stato innestato un sistema ibrido con base sintetica sulla quale viene seminata l’erba naturale. Tale sistema, eseguito secondo la procedura condivisa dagli agronomi del Manchester City con il responsabile in loco, è utilizzato anche all’Ethiad Campus (oltre che, ad esempio, nei centri sportivi di Juventus e Inter). L'”erba ibrida” garantisce maggior compattezza e resistenza al terreno di gioco.

Il Palermo, quindi, è tornato a svolgere gli allenamenti al centro sportivo di Torretta. Il prossimo incontro è in programma dopo la sosta della Serie B, il 19 ottobre alle ore 15.00 contro il Modena. Infortunati a parte (Gomis, Di Bartolo, Lucioni, Pierozzi e Blin), Dionisi guiderà le sedute di allenamento senza Desplanches, Peda, Diakité, Lund e Saric, partiti con le rispettive nazionali.