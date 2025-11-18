Palermo ospita i Campionati Italiani Assoluti e Para di Badminton

L'evento si terrà al Palamangano

Dal 28 al 30 novembre all’interno del “Palamangano” di Palermo si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti e Para di Badminton, manifestazione sportiva indetta dalla Federazione Italiana Badminton ed organizzata dall’ASD Piume d’Argento, per la quale ha ricevuto il patrocinio sia dal Comitato Italiano Paralimpico che dal Comune di Palermo

All’ombra del Monte Pellegrino è annunciata la partecipazione di circa 150 atleti, i migliori del movimento dello sport del volano italiano, i quali si contenderanno il titolo italiano messo in palio nelle cinque discipline in gara ossia: il singolare maschile e femminile, il doppio maschile, femminile e misto, oltre che alle categorie paralimpiche.

Gli atleti presenti a Palermo

Fra gli atleti partecipanti troviamo Giovanni Toti, primo italiano a prendere parte ad un’edizione delle Olimpiadi quella di Parigi 2024. Gli azzurri della Nazionale Fabio Caponio, Martina Corsini, Emma Piccinin, Gianna Stiglich e la palermitana Yasmine Hamza.

In gara anche la stella di casa, il diciassettenne Davide Izzo, attuale testa di serie n.1 dei Campionati Assoluti, neo campione italiano junior ed atleta del Team Italia giovanile, nonché figlio del plurimedagliato Luigi Izzo oggi allenatore delle Piume di Argento.

Nel palazzetto dello sport di via Ugo Perricone Engel 14 si svolgeranno avvincenti gare. Saranno in gioco anche gli atleti para suddivisi in diverse categorie a seconda della disabilità. Spicca la presenza dell’atleta paralimpica di Parigi 2024, la palermitana Rosa Efomo De Marco, oggi in forza al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.