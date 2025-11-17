 Palermo-Carrarese: in vendita i biglietti per il match al "Barbera"
Palermo-Carrarese: in vendita i biglietti per il match dei rosa al “Barbera”

L'incontro è in programma sabato 29 novembre alle ore 19.30
CALCIO - SERIE B
Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Carrarese, match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. L’incontro è in programma sabato 29 novembre alle ore 19.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il club di viale del Fante invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Palermo-Carrarese: i prezzi dei biglietti

   Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14***  PROMO UNIPA****
Centralissima 103 € 82 € 82 €
Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 €
Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 €
Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € 25 €
Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 €
Curve 22 € 18 € 18 € 16 €

“–” Riduzione non disponibile 

riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (GIO 20/11 -LUN 24/11 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

PINK PACK 3 GAMES

Scopri tutti i dettagli del “PINK PACK 3 GAMES“, l’offerta speciale del Palermo FC che permette ai tifosi di risparmiare fino al costo di una partita e assistere alle prossime tre gare casalinghe al Renzo Barbera con un solo acquisto.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

OMAGGI UNDER 14

I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, martedì 25 e mercoledì 26 novembre presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

  • essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
  • presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
  • essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.
