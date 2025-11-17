Palermo-Carrarese: in vendita i biglietti per il match dei rosa al “Barbera”

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Carrarese, match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. L’incontro è in programma sabato 29 novembre alle ore 19.30 allo stadio “Renzo Barbera”.
Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il club di viale del Fante invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.
Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
- Pagina biglietteria Palermo FC;
- punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).
Palermo-Carrarese: i prezzi dei biglietti
|Settore
|Intero
|Donne/Over 65*
|Under 16**
|Under 14***
|PROMO UNIPA****
|Centralissima
|103 €
|82 €
|82 €
|–
|–
|Tribuna Centrale
|73 €
|57 €
|57 €
|–
|–
|Tribuna Laterale
|48 €
|40 €
|40 €
|–
|–
|Gradinata Inferiore
|34 €
|30 €
|30 €
|–
|25 €
|Gradinata Superiore
|28 €
|23 €
|23 €
|14 €
|21 €
|Curve
|22 €
|18 €
|18 €
|–
|16 €
“–” Riduzione non disponibile
* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (GIO 20/11 -LUN 24/11 10.00-13.00 / 15.00-17.00)
PINK PACK 3 GAMES
Scopri tutti i dettagli del “PINK PACK 3 GAMES“, l’offerta speciale del Palermo FC che permette ai tifosi di risparmiare fino al costo di una partita e assistere alle prossime tre gare casalinghe al Renzo Barbera con un solo acquisto.
OMAGGI UNDER 14
I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, martedì 25 e mercoledì 26 novembre presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
- essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
- presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
- essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.